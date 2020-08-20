Полиция не рассматривает версию умышленного отравления Навального

Версия намеренного отравления оппозиционного политика Алексея Навального пока не рассматривается правоохранительными органами, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Напомним, утром 20 августа из-за отравления Навального самолет, в котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске.

Оппозиционера ввели в искусственную кому: подключили к аппарату ИВЛ, состояние оценивают как тяжелое. Окружение Навального утверждает об умышленном отравлении — в СК подали заявление.

«Пока эта версия не рассматривается. Не исключено, что он что-то выпил или принял вчера сам», — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что при поступлении в больницу Навальному поставили предварительный диагноз «острое отравление психодислептиками».

Навальный пьет чай , после которого почувствовал себя плохо. t. me/Lshot.

Пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш заявила, что Навальный «пил только чай» перед вылетом в Москву. Она настаивает на умышленном отравлении.

«Разумеется. Просто чай плохой попался. Это госпропаганда сейчас и будет делать — верещать, что преднамеренного отравления не было, он случайно, он сам. Я была с Алексеем с самого утра, сидела на соседнем кресле самолета, и ничего общего с обычным отравлением тут нет», — написала она в своем Twitter.

Также отметила, что некоторым СМИ потребовалось «пять часов, чтобы выработать общую прорывную версию: Навальный что-то выпил или съел сам».

«Хочется спросить: если правоохранительные органы не рассматривают версию с преднамеренным отравлением, почему в больнице столько полиции? Тут несколько отделов, уголовный розыск, транспортная полиция, СК», — добавила Ярмыш.

Ранее в сети появилось видео из самолета с криками Навального о помощи — он ушел в туалет, после послышались его стоны от боли.