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Происшествия

Полиция не рассматривает версию умышленного отравления Навального

Версия намеренного отравления оппозиционного политика Алексея Навального пока не рассматривается правоохранительными органами, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Алексей Навальный.
Алексей Навальный.
instagram.com/navalny.

Напомним, утром 20 августа из-за отравления Навального самолет, в котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске.

Оппозиционера ввели в искусственную кому: подключили к аппарату ИВЛ, состояние оценивают как тяжелое. Окружение Навального утверждает об умышленном отравлении — в СК подали заявление.

«Пока эта версия не рассматривается. Не исключено, что он что-то выпил или принял вчера сам», — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что при поступлении в больницу Навальному поставили предварительный диагноз «острое отравление психодислептиками».

Навальный пьет чай, после которого почувствовал себя плохо.
Навальный пьет чай, после которого почувствовал себя плохо.
t. me/Lshot.

Пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш заявила, что Навальный «пил только чай» перед вылетом в Москву. Она настаивает на умышленном отравлении.

«Разумеется. Просто чай плохой попался. Это госпропаганда сейчас и будет делать — верещать, что преднамеренного отравления не было, он случайно, он сам. Я была с Алексеем с самого утра, сидела на соседнем кресле самолета, и ничего общего с обычным отравлением тут нет», — написала она в своем Twitter.

Также отметила, что некоторым СМИ потребовалось «пять часов, чтобы выработать общую прорывную версию: Навальный что-то выпил или съел сам».

«Хочется спросить: если правоохранительные органы не рассматривают версию с преднамеренным отравлением, почему в больнице столько полиции? Тут несколько отделов, уголовный розыск, транспортная полиция, СК», — добавила Ярмыш.

Ранее в сети появилось видео из самолета с криками Навального о помощи — он ушел в туалет, после послышались его стоны от боли.

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