Появилось видео из самолета с жуткими криками Навального о помощи

Напомним, из-за отравления Навального самолет, в котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске утром 20 августа.
Окружение оппозиционера заявило, что «Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай». По другим данным, виноват неустановленный психодислептик — вещество, способное вызывать галлюцинации.
«Летел на одном самолете с Алексеем Навальным в Москву. В начале полета он ушел в туалет и не вернулся. Его еле откачали, кричит от боли», — написал в своем Instagram очевидец Павел Лебедев.
Сейчас Навальный находится в реанимации без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 (БСМП-1) сообщил, что состояние пациента оценивают как тяжелое.
Ранее altapress.ru рассказал, что случилось с Навальным и почему к этому подключили полицию.