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21 августа
Жизнь

Ядов нет, есть нарушение обмена веществ. Омские врачи озвучили диагноз Навального

Диагноз, к которому склоняются лечащие врачи Алексея Навального, — нарушение углеводного баланса. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на главврача больницы скорой помощи № 1 Омска Александра Мураховского.

Алексей Навальный с супругой Юлей.
Алексей Навальный с супругой Юлей.
instagram.com/navalny.

«На сегодняшний день у нас есть рабочие диагнозы. Основной, к которому мы больше всего склоняемся, — это нарушение углеводного баланса, то бишь, нарушение обмена веществ. Вызвано это может быть резким понижением сахара в крови в самолете, что вызвало потерю сознания», — сказал Мураховский.

Также врач заявил, что в организме Навального не нашли оксибутираты и барбитураты, которыми, как сообщалось накануне, мог быть отравлен политик.

«То что идет в СМИ про химический компонент, который был взят экспертами на экспертизу. Я могу сказать, что это не биологический материал был взят. Это были взяты материалы с поверхности кожи, с одежды, с ногтей и так далее. Мы провели ряд консультаций, исследований — это обычная промышленная химия, которая используется, в частности например в пластиковых стаканчиках, которые все трогают», — добавил главврач.

Навального по-прежнему не позволяют перевозить, поскольку у него нестабильно тяжелое состояние. «Учитывая, что при взлете и посадке эта нестабильность может увеличиваться, она может увеличиваться и как в виде гемодинамических нарушений, так и в виде судорожного синдрома. Поэтому мои коллеги, коллеги из Москвы приняли решение, что рисковать жизнью нельзя», — подчеркнул Мураховский.

Напомним, утром 20 августа из-за отравления Навального самолет, в котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске. Ранее медики говорили об остром отравлении неустановленным психодиcлептиком, а также подозревали отравление оксибутиратом натрия.

По версии окружения оппозиционера, его могли отравить чаем, который он выпил в аэропорту до вылета. Полиция изначально не рассматривала версию умышленного отравления.

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