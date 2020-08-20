Появилась новая версия отравления Навального: вещество без вкуса и запаха

Врачи подозревают у Алексея Навального, который находится в тяжелом состоянии, отравление оксибутиратом натрия, пишет NGS55.RU .

Напомним, из-за отравления Навального самолет, в котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске утром 20 августа.

Политика ввели в искусственную кому, его подключили к аппарату ИВЛ. Врачи состояние пациента оценивают как тяжелое.

Окружение оппозиционера заявило, что «отравили чем-то, подмешанным в чай», поскольку утром он «пил только чай».

Навальный пьет чай , после которого почувствовал себя плохо. t. me/Lshot.

Эксперты пока что не могут точно установить вещество. Медики подозревают у Навального отравление оксибутиратом натрия.

«По предварительной информации, одна из версий — у оппозиционера отравление оксибутиратом натрия. Это вещество без запаха и вкуса», — отмечает издание.

На данный момент есть ряд диагнозов, с которыми работают специалисты — версии подтверждаются или исключаются.

«Привлечены специалисты всех профилей», — прокомментировали ситуацию в региональном минздраве.



По другим данным, виноват неустановленный психодислептик — вещество, способное вызывать галлюцинации.

В сети появилось видео из самолета с криками Навального о помощи. Очевидец рассказал, что оппозиционер ушел в туалет, после послышались крики от боли.

Юристы уже подали в СК России заявление об отравлении — они требуют расследования инцидента.

«Нет сомнения, что Навального отправили за его политическую позицию и деятельность. Юристы ФБК подают заявление по статье 277 УК РФ, требуем от СК РФ расследования. Алексею здоровья», — написал в своем Twitter руководитель юротдела ФБК Вячеслав Гимади.

Ранее altapress.ru рассказал, что случилось с Навальным и почему к этому подключили полицию.