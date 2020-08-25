Минздрав ответил немецкой клинике, обнаружившей сильнейший яд в организме Навального

Омский минздрав ответил на сообщение немецкой клиники Charite об обнаружении в организме Алексея Навального сильнейшего яда — ингибиторов холинэстеразы.

Накануне на сайте клиники в Берлине появилось заявление об отравлении Навального. Немецкие медики отметили, что конкретное вещество еще неизвестно.

«Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы активных веществ, называемых ингибиторами холинэстеразы <…> Согласно диагнозу, пациенту назначают антидот атропин. Исход болезни остается неясным, и нельзя исключать долгосрочные последствия, особенно в области нервной системы», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что наличие ингибитора холинэстеразы в организме доказали в различных немецких независимых лабораториях.

Сейчас Навальный находится в реанимации клиники в состоянии искусственной комы, однако опасности для его жизни нет.

Навальный пьет чай , после которого почувствовал себя плохо. t. me/Lshot.

В ответном сообщении омского минздрава говорится, что врачи местной больницы скорой медпомощи № 1 (БСМП-1) готовы предоставить немецкой клинике образцы биоматериалов Навального.

«Это позволит немецким специалистам иметь полный анамнез пациента, проследить всю клиническую динамику его жизненных показателей», — отметили в ведомстве.

Утверждается, что ранее специалисты компании санитарной авиации, прибывшие в Омск для транспортировки оппозиционера в Берлин, также получили данные всех диагностических исследований.

Более того, на совместном врачебном консилиуме, утверждают в минздраве, подтвердили обоснованность выбранной российскими медиками тактики лечения.

«Кроме того, россияне уже передали немецким коллегам изображения МРТ пациента и получили от клиники Charite письмо с выражением признательности за установленное сотрудничество», — подчеркнули в ведомстве.

Алексей Навальный. instagram.com/navalny.

Напомним, утром 20 августа из-за отравления Навального самолет, в котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске.

Утром 21 августа медики не разрешили вывезти пациента спецбортом в Германию — это вызвало политический скандал, якобы скрывали факты умышленного отравления. После этого — вечером — изменили свое решение.

По версии окружения оппозиционера, его могли отравить чаем, который он выпил в аэропорту до вылета, также они обратили внимание на одежду и вещи, которые якобы изъяли.