Омские врачи заперлись и не разрешили вывезти Навального спецбортом в Германию

Пресс-секретарь Алесея Навального Кира Ярмыш сообщила в своем Twitter , что в омской больнице различными способами не дают вывезти оппозиционера в Германию.

Напомним, утром 20 августа из-за отравления Навального самолет, в котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске.

Сейчас оппозиционер находится в омской больнице скорой медпомощи № 1 (БСМП-1): его ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Навального планировали доставить на лечение в клинику Charite в Берлин.

«Мы приложили бесконечное количество усилий, чтобы в кратчайшие сроки организовать рейс медицинского эвакуационного самолета за Алексеем», — объяснили товарищи Навального.

Однако в тот момент, когда самолет для эвакуации в Германию практически приземлялся, врачи запретили вывозить пациента — ранее эти же медики говорили, что готовы санкционировать транспортировку.

«Именно поэтому мы в кратчайшие сроки ее организовали. Теперь, в последний момент, врачи не дают разрешение», — пояснила Ярмыш причину форсированных переговоров с европейской клиникой.

Алексей Навальный. instagram.com/navalny.

Вывезти не разрешают и при этом, как отмечают в окружении Навального, в реанимации отказались «брать на себя ответственность» за жизнь оппозиционера. В это же время десятки медиков со стороны утверждают, что «на борту современного медицинского самолета точно безопаснее, чем в БСМП Омска».

«Врачи перестали нормально общаться. „Не транспортабелен“ и все. Ощущение, что врачей подменили <…> Все необходимые документы поданы. Заявление от родного, согласие клиники в Германии на прием, документы на перевозку. Решение больницы необъяснимо и чудовищно», — написал директор ФБК Иван Жданов.

Стоит отметить, что Навальный находится в коме в больнице максимально близкой к аэропорту Омска — до современного медсамолета везти его «минут десять».

«Алексея незаконно не отпускают из больницы, в которой нет ни нужного оборудования, ни достойного лечения и нужных условий. Выписки на показывают. Потому что очевидно, что если в Европе узнают, как его лечили и как и от чего — это будет чудовищный позор», — написала глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева.

Навальный пьет чай , после которого почувствовал себя плохо. t. me/Lshot.

Судя по сообщениям, врачи заперлись на замок в кабинете главного врача и больше к ним никого не пускают: в больнице много сотрудников правоохранительных органов и силовики в гражданском.

«Я считаю: идет зачистка за исполнителями-неудачниками; ждут, чтобы токсины вышли и перестали определяться в организме. Диагноза и анализов нет», — добавил общественник Леонид Волков.

Такого же мнения придерживается экс-глава Екатеринбурга и бывший депутат Госдумы Евгений Ройзман.

«Врачи в Омске за сутки не сумели поставить диагноз. Но, когда за Алексеем пришел оборудованный медицинский борт из Германии, омские врачи не дали перевезти! Скрывают улики, выполняют приказ, что угодно», — уверен Ройзман.

Ранее медики назвали возможные причины госпитализации Навального — проблема с мозговым кровообращением или диабетическая кома.