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21 августа 17°C
Происшествия

Медики назвали возможные причины госпитализации Навального

Медицинские эксперты рассказали «Известиям», что причиной госпитализации Алексея Навального могла стать проблема с мозговым кровообращением или диабетическая кома.

Алексей Навальный.
Алексей Навальный.
instagram.com/navalny.

Напомним, утром 20 августа из-за отравления Навального самолет, в котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске.

Сейчас оппозиционер находится в омской больнице скорой медпомощи № 1 (БСМП-1): ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Его планируют доставить на лечение в клинику Charite в Берлин.

Как отмечает издание, лабораторные исследования выявили у Навального повышенные показатели уровня сахара в крови и ацетона в моче, при этом электрокардиограмма (ЭКГ) показала метаболические изменения в миокарде.

«Такие данные могут говорить о возможной диабетической коме», — отметил эксперт по оказанию скорой медпомощи.

По словам медиков, такое состояние могли вызвать физические нагрузки, стресс или нервные переживания.

Также речь может идти о тромбозе магистральных сосудов головного мозга, который за короткое время может привести к коме.

«Данные анализов могут свидетельствовать о наличии у Навального сахарного диабета первого типа», — ссылается издание на мнение врача-эндокринолога Алексея Калинчева.

Навальный пьет чай, после которого почувствовал себя плохо.
Навальный пьет чай, после которого почувствовал себя плохо.
t. me/Lshot.

Ранее сообщалось, что клиническая картина, как у Навального, характерна как для интоксикации, так и для некоторых других острых состояний.

К примеру, сейчас предполагают отравление оксибутиратом натрия. По другим данным, виноват неустановленный психодислептик — вещество, способное вызывать галлюцинации.

Врачи по результатам проведенных исследований не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.

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