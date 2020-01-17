Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 января -8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Временная «отставка» Кадырова может обернуться другой должностью

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров может стать полномочным представителем, сообщил argumenti.ru источник в Кремле.

Глава Чечни Рамзан Кадыров.
Глава Чечни Рамзан Кадыров.
kremlin.ru

«Рамзану Кадырову поступило предложение занять новую должность», — приводит его слова издание.

Отмечается, что речь идет именно о должности полпреда.

15 января Кадыров передал полномочия на время своего отпуска председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву. Такой указ он подписал 13 января. Позже депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев заявил, что глава республики взял больничный из-за небольших проблем со здоровьем.

Ранее поездка Рамзана Кадырова вместе с президентом РФ Владимиром Путиным на Ближний Восток (Саудовская Аравия, ОАЭ) снова дала повод говорить о его возможном переходе на новую должность.

Глава Чечни всерьез претендует на единоличное представление позиции России в странах Ближнего Востока, считают эксперты.

Командировка главы Чечни Рамзана Кадырова на Ближний Восток является ситуативной необходимостью и не говорит о возможном переходе политика на новую международную должность, считает директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость