Врио главы Алтая оформился на выборы руководителя региона

Партия «Единая Россия» выдвинула своего кандидата на должность главы Республики Алтай. Им стал врио региона Олег Хорохордин , пишет ТАСС .

7 июня Хорохрордин продемонстрировал в Instagram вою прописку в Горноалтайске. На следующий день он подал документы в избирательную комиссию региона на участие в предвыборной гонке. Чиновник стал первым кандидатом на пост высшего должностного лица республики.

Олегу Хорохордину 47-летний. Он стал врио главы Республики Алтай в марте 2019 года, сменив на этом посту 66-летнего Александра Бердникова.

Выборы пройдут в единый день голосования — 8 сентября. Вместе с главой республики, жителям Алтая предстоит избрать депутатов регионального парламента.

Напомним, Освободивший должность главы Республики Алтай Александр Бердников пожелал назначенному врио руководителя Олегу Хорохордину «пахать как рабу на галерах».