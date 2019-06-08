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Политика

Врио главы Алтая оформился на выборы руководителя региона

Партия «Единая Россия» выдвинула своего кандидата на должность главы Республики Алтай. Им стал врио региона Олег Хорохордин, пишет ТАСС.

Олег Хорохордин.
Олег Хорохордин.
2017.ircforum.ru

7 июня Хорохрордин продемонстрировал в Instagram вою прописку в Горноалтайске. На следующий день он подал документы в избирательную комиссию региона на участие в предвыборной гонке. Чиновник стал первым кандидатом на пост высшего должностного лица республики.

Олегу Хорохордину 47-летний. Он стал врио главы Республики Алтай в марте 2019 года, сменив на этом посту 66-летнего Александра Бердникова.

Выборы пройдут в единый день голосования — 8 сентября. Вместе с главой республики, жителям Алтая предстоит избрать депутатов регионального парламента.

Напомним, Освободивший должность главы Республики Алтай Александр Бердников пожелал назначенному врио руководителя Олегу Хорохордину «пахать как рабу на галерах».

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