Всероссийская книга жалоб: в Кремле определили дату прямой линии с Путиным

Дата прямой линии президента РФ Владимира Путина с россиянами определена, ведется ее подготовка, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Прямая линия" с Путиным. 15 июня 2017 года.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что речь идет не о 13 июня.

Прямая линия — ежегодная сессия общения президента с гражданами страны в прямом телеэфире.

Во время нее Путин в режиме видеомоста отвечает на наиболее актуальные вопросы, пишет ТАСС. Общение продолжается несколько часов, а по итогам Путин издает перечень поручений.

Между тем телеграм-канал «ЪFM» выразил мнение, что «Прямая линия» с президентом превратилась во всероссийскую книгу жалоб. За счет нее многие хотят решить свои «личные больные вопросы», пишет ussurmedia.ru.

Последняя прямая линия состоялась 7 июня 2018 года. Она стала самой непопулярной за последние семь лет.