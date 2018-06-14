Прошлая прямая линия с Путиным стала самой непопулярной за последние семь лет

Программу "Прямая линия с Владимиром Путиным", которую 7 июня транслировали телеканалы "Россия 1", "Россия 24", "Мир" и "Первый канал", в этом году посмотрели 5,78 млн россиян. Последний раз было меньше только в 2011 году - 4 млн зрителей, сообщает РБК.
По данным исследования компании Mediascope, которые получили в РБК, в прошлом году прямую линию смотрели 6,2 млн человек, в 2016-м — 7,1 млн россиян.
В 2015-м за программой наблюдало рекордное количество человек — 8,38 млн, рейтинг передачи тогда составлял 12,2%. В 2014 году прямой линией интересовалось чуть более 7 млн россиян, в 2013-м — 5,96 млн человек.
До этого (такая программа с разными названиями существует с 2000 года) с 2008 года прямыми линиями Путина интересовались в среднем 3–4 млн телезрителей.
Для исследования Mediascope, как пояснили в компании, использовал все российские города с населением более 100 тыс. человек. Целевой аудиторией программы аналитики назвали зрителей старше четырех лет.
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