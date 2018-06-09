Владимир Путин в Китае приготовил и попробовал гоубули

Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин из Пекина на скоростном электропоезде прибыли в портовый город Тяньцзинь. Там главы государств посмотрели хоккей и отведали блюда местной кухни, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин лепит пельмени. Фото: kremlin.ru.
Путин лепит пельмени. Фото: kremlin.ru.
Путин и Си Цзиньпин лепят пельмени. Фото: kremlin.ru.
Путин и Си Цзиньпин на детском хоккее. Фото: kremlin.ru.
Путин и Си Цзиньпин в Китае. Фото: kremlin.ru.
В Тяньцзине лидеры двух стран посетили закусочную, в которой Владимир Путин лично приготовил одно из популярнейших блюд китайской кухни — паровые пельмени-гоубули. Видео кулинарного эксперимента российского президента опубликовал телеканал CCTV.
Кроме того, в Тяньцзине председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин вместе посмотрели дружеский матч хоккея с шайбой между российской и китайской юношеской командами.
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