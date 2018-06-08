Китайский военный оркестр встретил Путина "Катюшей"

8 июня президент РФ Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Пекин. После того, как председатель КНР Си Цзиньпин поприветствовал Владимира Путина на площади перед Домом народных собраний в центре Пекина, перед лидерами выступил военный оркестр народно-освободительной армии КНР, сообщает РИА Новости.

В ходе церемонии были исполнены гимны двух стран под залпы пушек, после чего музыканты сыграли песню "Катюша". Российский глава государства прибыл на церемонию на лимузине Mercedes, пишет Газета.Ru. По окончании церемонии лидеры ушли в сопровождении переводчиков. 9–10 июня в городе Циндао Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).