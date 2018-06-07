Путин переадресовал вопрос "почему мясо коровы называют говядиной"

В ходе "прямой линии" с Владимиром Путиным, президент РФ озвучил вопрос, который ему задали: "Почему мясо коровы называют говядиной". Глава государства попросил ответить Алексея Гордеева, который отвечает в том числе и за сельское хозяйство разъяснить. Тот ответить не смог.
Также президент РФ ответил на вопрос с монитора: "Володя, ты не устал?" Он отвечает, что нет.
«Володя, ты не устал? - Пока нет»: Путин и вопросы на мониторах pic.twitter.com/L6UkUMHdo8— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 июня 2018 г.
О говядине
Говядина — так в России называют мясо крупного рогатого скота. К этой категории относится: коровье, бычье, воловье и телячье мясо, пишет po4emu.ru. В этимологическом словаре Крылова отмечено, что слово "говядина" происходит от общеславянского govedo — "крупный рогатый скот", "бык". Толкование слова "говядо" — бык, корова, крупная рогатая скотина.
Мясо коров уже идет в пищу систематически, но называют его, как и раньше "говядина", что означает "бычатина". В России мясо не классифицируется по половому признаку, а имеет общее название говядина.
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