Взаимная симпатия: Трамп откровенно рассказал об отношениях с Путиным

По словам бывшего главы Белого дома, между ними существовала взаимная симпатия.
«Никто не был жестче по отношению к России <…>. Но мы отлично ладили с Владимиром Путиным, и это хорошо. Мы очень здорово общались, у нас были хорошие отношения. <…> Дружить с Путиным — правильно. Мы должны делать бизнес с Россией, мы должны взаимодействовать с Россией вместо того, чтобы отдавать Россию прямиком в руки Китаю», — уверен Трамп.
В период пребывания самого Трампа у власти, у него было полное взаимопонимание с Путиным: «Он нравился мне, я нравился ему. И это хорошо, а не плохо».
Ранее Дональду Трампу предложили зарегистрироваться во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Предложение опубликовали на сайте Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров, пишет «360».