Взаимная симпатия: Трамп откровенно рассказал об отношениях с Путиным

По словам бывшего главы Белого дома, между ними существовала взаимная симпатия.

«Никто не был жестче по отношению к России <…>. Но мы отлично ладили с Владимиром Путиным, и это хорошо. Мы очень здорово общались, у нас были хорошие отношения. <…> Дружить с Путиным — правильно. Мы должны делать бизнес с Россией, мы должны взаимодействовать с Россией вместо того, чтобы отдавать Россию прямиком в руки Китаю», — уверен Трамп.