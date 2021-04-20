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Политика

Взаимная симпатия: Трамп откровенно рассказал об отношениях с Путиным

Экс-президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News рассказал об отношениях с российским лидером Владимиром Путиным.

Владимир Путин и Дональд Трамп.
Владимир Путин и Дональд Трамп.
kremlin.ru

По словам бывшего главы Белого дома, между ними существовала взаимная симпатия.

«Никто не был жестче по отношению к России <…>. Но мы отлично ладили с Владимиром Путиным, и это хорошо. Мы очень здорово общались, у нас были хорошие отношения. <…> Дружить с Путиным — правильно. Мы должны делать бизнес с Россией, мы должны взаимодействовать с Россией вместо того, чтобы отдавать Россию прямиком в руки Китаю», — уверен Трамп.

В период пребывания самого Трампа у власти, у него было полное взаимопонимание с Путиным: «Он нравился мне, я нравился ему. И это хорошо, а не плохо».

Ранее Дональду Трампу предложили зарегистрироваться во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Предложение опубликовали на сайте Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров, пишет «360».

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