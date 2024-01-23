"Я не хотела ему смерти". Какую меру пресечения запросили для Дарьи Треповой*

Накануне обвиняемая в совершении теракта в Санкт-Петербурге Дарья Трепова выступила с последним словом перед судом. 25 января по ее делу вынесут приговор. О подробностях уголовного процесса расскажет altapress.ru .

Теракт в петербургском кафе

2 апреля 2023 года в кафе «Патриот», где в этот момент проходила встреча участников дискуссионного клуба «Кибер Фронт Z» с военкором Максимом Фоминым, известным под псевдонимом Владлен Татарский.

Одна из гостей мероприятия представилась Настей и сказала, что у нее есть подарок для Татарского. Его не дали пронести в зал из соображений безопасности. После шутки про возможную бомбу военкор ответил: «Вот и проверим». Девушка вручила ему бюст. Татарский попросил ее остаться рядом с ним, но гостья села в ближайшее свободное кресло, объяснив, что стесняется.

Статуэтка взорвалась через 2 минуты, когда военкор убирал ее обратно в коробку. Он погиб в результате взрыва.

42 человека, в том числе трое несовершеннолетних получили ранения.

Также пострадали квартиры, расположенные на втором этаже.

Следствие

На следующий день стало известно, что в убийстве подозревают Дарью Трепову. Ее объявили в федеральный розыск и еще через день задержали.

Задержанную этапировали в Москву для избрания меры пресечения. Ей также было предъявили обвинение в совершении теракта и незаконном ношении взрывчатых устройств.

Басманный районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство об избрании Треповой меры пресечения в виде заключения под стражу.

15 ноября 2023 года в Петербурге начали рассматривать уголовное дело.

На суде обвиняемая заявили, что ничего не знала о Владлене Татарском. Но, познакомившись с ним, увидела "добродушного и искреннего человека" и "не хотела ему смерти". Трепова якобы думала, что внутри статуэтки находится прослушивающее устройство.

Также по словам преступницы, ее завербовал бывший российский журналист Роман Попков. Как сказала девушка, он обучал ее журналистике, после чего попросил выполнить задание «от одного знакомого». Этим знакомым, по ее предположению, мог оказаться агент Службы безопасности Украины. Попков неоднократно отправлял Трепову на провластные мероприятия и требовал все документировать. Девушка ему доверяла, ей нравились его тексты.

22 января состоялось одно из заключительных судебных заседаний по делу Дарьи Треповой. Гособвинение запросило наказание в виде 28 лет колонии и штраф в 800 тыс. рублей. Приговор огласят 25 января.

О преступнице

Дарья Трепова родилась 16 февраля 1997 года в Санкт-Петербурге. В период обучения в школе запомнилась как веселая девушка, которая не придерживалась никаких политических взглядов.

После окончания школы поступила на медицинский факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Обучение в вузе совмещала с подработкой в стоматологии, а позже — с работой дизайнера-фрилансера и администратором в магазине винтажной одежды. В 2019 году отчислилась из университета по собственному желанию.

Также известно, что Трепова поддерживала российскую оппозицию.

Обратно в Петербург девушка приехала весной 2023 года после полугодового проживания в Грузии. Там снимала квартиру на четвертой линии Васильевского острова. Зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя по виду деятельности «торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет».

У Дарьи Треповой есть муж. Дмитрий Рылов уехал из России, когда объявили мобилизацию. До отъезда супруги почти не общалась. Через некоторое время они вновь начали контактировать. Однако о заданиях, которые давали Треповой, она не рассказывала. Рылов, по словам супруги, знал лишь то, что она собирается уезжать из РФ и должно произойти некое событие. В переписке она называла его «днем икс».

*Дарья Трепова внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

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