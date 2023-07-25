Следком РФ предъявил окончательное обвинение Дарье Треповой, подозреваемой в убийстве Владлена Татарского

О предъявлении окончательного обвинения сообщил Александр Бастрыкин.
Дарья Татарская внесена в реестр террористов и экстремистов. Она - фигурантка уголовного дела о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский.
Напоминаем, что в кафе Санкт-Петербурга произошел взрыв 2 апреля. В результате погиб военкор Владлен Татарский, более 30 человек пострадали.
По данным ЦОС, убийство Татарского готовил член украинской диверсионно-террористической группы 36-летний Юрий Денисов.
Он отправил с помощью экспресс-доставки через посредника гипсовый бюст со взрывным устройством Дарье Треповой. Она принесла его на творческую встречу с военкором и подарила Татарскому. Мощность взрывного устройства превысила 200 г в тротиловом эквиваленте, сообщает ТАСС.