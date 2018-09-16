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Япония напомнила России о территориальных претензиях и мирном договоре

Позиция Токио в отношении территориального вопроса остается неизменной: до заключения мирного договора с Москвой страна ждет возвращения островов Курильской гряды. Об этом премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в интервью телеканалу CHK, пишут Вести.ru.

Япония.
Япония.
СС0

Президент России Владимир Путин в ходе работы Восточного экономического форума предложил Японии заключить мирный договор до конца года «без всяких предварительных условий» и потом уже решать спорные вопросы.

«Наш основной принцип — решить территориальный вопрос, а затем заключить мирный договор», — сказал в интервью японский премьер. Он добавил, что говорил об этом и до высказываний Путина на форуме.

Сейчас Япония претендует на четыре острова Курильской гряды, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Москва настаивает на том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны.

Мирный договор между Россией и Японией до сих пор не заключен. В соответствии с советско-японской декларацией 1956 года СССР был согласен передать Японии остров Шикотан и гряду Хабомаи, но только после заключения мира.

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