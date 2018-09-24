Японцев опросили о заключении мирного договора с Россией без предварительных условий

Около 75% японцев против заключения мирного договора с Россией без предварительных условий — следует из исследования общественного мнения, опубликованного газетой «Иомиури», сообщает РИА Новости.

Японцы поддерживают курс правительства Японии на первоочередное решение территориального вопроса и лишь потом на заключение мирного договора с Россией. За позицию, высказанную российским президентом, выступают лишь 14% опрошенных.

Другое исследование

Согласно другому исследованию, 66% японцев выступают за предварительное решение территориального вопроса с Россией, и только 19% допускают, что сначала можно заключить мирный договор. Еще 6% вообще не считают нужным подписывать мирный договор с Россией. Результаты опубликованы в газете «Никкэй», пишет bfm.ru.

Предложение Путина

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ предложил Японии заключить мирный договор до конца года без всяких дополнительных условий. Он предложил прописать в тексте документа желание Москвы и Токио урегулировать споры по территориальному вопросу.

«Такая простая мысль пришла мне в голову прямо сейчас», — сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

На что претендует Япония

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.

СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.