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Политика

Японцы окажут каждому жителю страны финансовую помощь в разгар пандемии

Нижняя палата парламента Японии одобрила дополнительный бюджет с мерами поддержки на фоне COVID-19, сообщает РИА Новости. Ранее такой бюджет предложило правительство.

Япония. Токио.
Япония. Токио.
СС0

Средства выделят на финансовую поддержку населения и компаний. Так, каждый житель Японии получит по 100 тысяч иен (около 930 долларов).

Предусмотрено также увеличение финансирования производства препарата «Авиган», который используется в стране для больных гриппом, но продемонстрировал эффективность при лечении коронавирусной инфекции в Китае, пишет bfm.ru.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин во время видеоконференции с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной спикер заявил, что американские власти, по сути, бросили своих граждан. В России медпомощь предоставляется бесплатно, а в США только по платным страховкам. И поинтересовался, почему Центробанк не раздает деньги россиянам в разгар пандемии.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что российские власти оказывают адресную помощь. По ее словам, эта политика является абсолютно верной.

Ранее руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков заявил, что граждане России имеют право на выплаты из-за коронавируса, но только в том случае, если будет объявлен режим чрезвычайной ситуации.

«28 декабря 2019 года, когда эпидемия уже распространялась в Китае, а вирусу был присвоен код COVID-19, тогда еще председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление № 1928. Оно вступило в силу 1 января 2020 года. Им предусмотрены трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций федерального, межрегионального и регионального характера», — написал Чиков в своем телеграм-канале.

Среди целей трансфертов в этом режиме указаны оказание гражданам единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей на человека; финансовая помощь в случае утраты гражданином имущества первой необходимости (за частично утраченное имущество первой необходимости — 50 тыс. рублей на человека, за полностью утраченное имущество — 100 тыс. рублей на человека).

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