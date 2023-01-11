За что президент Путин раскритиковал вице-премьера Мантурова (обновлено)

На совещании с правительством президент Владимир Путин раскритиковал вице-премьера Дениса Мантурова за долгое оформление контрактов на самолеты, пишет «Коммерсантъ».

Путин поручил Мантурову в течение месяца закончить оформление заказов на самолеты на этот год.

По словам президента, на некоторых предприятиях нет заказов, или их оформляют долго.

«Я знаю, что контрактов нет на предприятиях. Контракты когда будут?», — заявил российский лидер.

Он добавил, что заводы определяют перспективы по заказам. Необходимо понимать, сколько рабочих нанимать и что делать с производственными мощностями.