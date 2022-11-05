В России мобилизовали 318 тыс. человек, заявил Путин

«У нас 318 тыс. (мобилизованных. — Прим. ред.) уже. Почему 318? Потому что добровольцы идут», — сказал российский лидер.
По его словам, число добровольцев не уменьшается. Путин добавил, что 49 тыс. человек уже выполняют боевые задачи. Остальные занимаются подготовкой.
«Конечно, государством делается все, чтобы их поддержать», — отметил Владимир Путин.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал об участии президента в выборах 2004 года.
Напомним, почти всем мобилизованным в Алтайском крае выплатили по 100 тыс. рублей.