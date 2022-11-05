5 ноября
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Политика

В России мобилизовали 318 тыс. человек, заявил Путин

В России мобилизовали 318 тыс. человек, заявил президент Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

«У нас 318 тыс. (мобилизованных. — Прим. ред.) уже. Почему 318? Потому что добровольцы идут», — сказал российский лидер.

По его словам, число добровольцев не уменьшается. Путин добавил, что 49 тыс. человек уже выполняют боевые задачи. Остальные занимаются подготовкой.

«Конечно, государством делается все, чтобы их поддержать», — отметил Владимир Путин.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал об участии президента в выборах 2004 года.

Напомним, почти всем мобилизованным в Алтайском крае выплатили по 100 тыс. рублей.

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