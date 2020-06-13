За отставку алтайского министра здравоохранения проголосовали почти 900 человек

Петиция была размещена на сайте change.org вечером 11 июня. Отставку через голосование в Интернете инициировал некий Андрей Иванов. В настоящий момент его поддержали 892 человека.
Выходец из Красноярска Дмитрий Попов за последние месяцы всегда попадают с курируемой медициной в различные неприятности.
Первым громким скандалом стала ситуация вокруг увольнения заслуженных врачей из отделения травматологии и ортопедии в краевом Центре охраны материнства и детства. Им предложили должности санитаров, уборщиков и т.д. Позже минздрав срочно заявил, что никого сокращать в центре не будут, а неэтичной по профессиональной сути предложение нового места работы является всего лишь юридической формальностью. Тем не менее, реорганизация отделения уже имеет негативный информационный фон.
11 июня врачи краевого диагностического центра устроили тихую забастовку на площади перед своим зданием. Они потребовали от минздрава и руководства центра (его возглавляет ставленница министра Попова главный врач из Красноярска Оксана Лексенкова) объяснить, почему в течение двух месяцев из зарплаты находятся на уровне МРОТ. Внятный ответ ни министр, ни главный врач лично пока нигде не озвучили.
Кроме того, на фоне этой скандальной ситуации в социальных сетях и телеграм-каналах распространяется информация о том, что Лексенкова, мягко говоря, не соответствует занимаемой должности, а ее переезд в Барнаул вслед за Поповым неслучаен.
В петиции об отставке упоминаются и другие «грехи» Дмитрия Попова. В частности, отсутствие лицензии у Рубцовского тубдиспансера, сложившийся на постоянной основе в Алтайском крае дефицит льготных лекарств, непрозрачные процедуры закупок, остановка плановой медицины под влиянием распространения коронавируса и многое другое.
Губернатор края Виктор Томенко пока никак не прокомментировал жесткую критику своего назначенца медицинской общественностью Алтая. В команде действующего губернатора Дмитрий Попов работал и в Красноярском крае, где являлся заместителем министра здравоохранения.