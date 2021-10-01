За социальную рекламу с «русскими девственницами в меню» извинилась испанская НКО

Испанская некоммерческая организация (НКО) Nueva Vida принесла извинения за акцию к Международному дню борьбы с сексуальной эксплуатацией и торговлей людьми.

Акция предполагала размещение рекламных плакатов в виде меню ресторана, предлагающее «русских девственниц и кокаин», сообщает посольство РФ в Испании в Facebook.

Акция вызвала недовольство посольства России.

В итоге директор Nueva Vida направил в посольство письмо, в котором принес свои извинения, и сообщил о решении убрать размещенные в испанских городах провокационные баннеры с упоминанием русских девушек, пишет polit.ru.

Плакаты для испанской НКО разработали студенты университетского центра CESINE в испанском Сантандере. Директор Nueva Vida рассказывал, что «без мужчин, потребляющих женские тела, не было бы женщин, подвергающихся сексуальной эксплуатации». Это было ключевой задумкой рекламной кампании.

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