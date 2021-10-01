1 октября 7°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

За социальную рекламу с «русскими девственницами в меню» извинилась испанская НКО

Испанская некоммерческая организация (НКО) Nueva Vida принесла извинения за акцию к Международному дню борьбы с сексуальной эксплуатацией и торговлей людьми.

Красные туфли. Наручники. Эротика.
Красные туфли. Наручники. Эротика.
СС0

Акция предполагала размещение рекламных плакатов в виде меню ресторана, предлагающее «русских девственниц и кокаин», сообщает посольство РФ в Испании в Facebook.

Акция вызвала недовольство посольства России.

В итоге директор Nueva Vida направил в посольство письмо, в котором принес свои извинения, и сообщил о решении убрать размещенные в испанских городах провокационные баннеры с упоминанием русских девушек, пишет polit.ru.

Плакаты для испанской НКО разработали студенты университетского центра CESINE в испанском Сантандере. Директор Nueva Vida рассказывал, что «без мужчин, потребляющих женские тела, не было бы женщин, подвергающихся сексуальной эксплуатации». Это было ключевой задумкой рекламной кампании.

Ранее бордель с проститутками «накрыли» в квартире вице-мэра российского города. Чиновник стал фигурантом уголовного дела и написал заявление об увольнении.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость