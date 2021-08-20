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Политика

«За возмутительные выходки». Почему русофобам могут запретить въезд в Россию

В Россию могут перестать пускать русофобов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замсекретаря Генсовета и единоросс Александр Хинштейн.

Паспорт. Визы.
Паспорт. Визы.
СС0
1 Как реализуют инициативу?

Законопроект о запрете въезда русоненавистников внесут в Госдуму. Хинштейн подчеркнул, что «документ стал ответом на возмутительные случаи проявления откровенной русофобии на постоветском пространстве».

Изменения планируют внести в федеральный закон «О порядке выезда и въезда в РФ».

2 Кого коснутся нововведения?

По словам депутата, законопроект предусматривает запрет на въезд в Россию иностранцев и лиц без гражданства по ряду оснований.

Проверка паспортов иностранцев в миграционной службе.
Проверка паспортов иностранцев в миграционной службе.
Мария Южакова

На территорию страны перестанут пускать тех, кто:

  • возбуждает ненависть, вражду, унижает людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку,
  • оскорбляет память защитников Отечества, унижает честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны, оскверняет символы воинской славы России, уничтожает или повреждает воинские захоронения, памятники, стелы, обелиски и другие мемориалы, увековечивающие память погибших при защите Отечества,
Барнаульские ветераны почтили память погибших в Великой Отечественной войне.
Барнаульские ветераны почтили память погибших в Великой Отечественной войне.
Елизавета Химченко, altapress.ru/
  • распространяет заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Великой Отечественной войны и о ветеранах ВОВ, пропагандирует, демонстрирует, изготавливает нацистскую или экстремистскую атрибутику (символику),
  • отрицает факты, установленные приговором Нюренбергского трибунала, и одобряет преступления нацистов.
3 Кто поддерживает идею?

Концепцию, разработанную «Единой Россией», полностью одобряют в МВД, подчеркнул Александр Хинштейн.

Мария Бутина
Мария Бутина
опубликовано на странице Марии Бутиной в facebook.com

Кроме того, на сторону «за» встала общественница Мария Бутина.

«Я всегда говорю, что профилактика заболевания — всегда лучше лечения. Нельзя позволять русофобам спокойно пересекать границы России и наводить тут свои порядки <…> Не дать в обиду ни одного нашего человека как за переделами, так и внутри страны», — написала она.

4 Кому уже запрещали въезжать в РФ?

12 августа Министерство иностранных дел на 50 лет запретило въезжать в Россию Исфандияру Вагабадзе — экс-послу Азербайджана в Беларуси, Молдавии и Пакистане. Дело в том, что он оскорбил русский народ и лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщает Коммерсант.

Напомним, недавно правительство РФ отклонило законопроект о введении налога на роскошь.

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