«За возмутительные выходки». Почему русофобам могут запретить въезд в Россию

1 Как реализуют инициативу?

Законопроект о запрете въезда русоненавистников внесут в Госдуму. Хинштейн подчеркнул, что «документ стал ответом на возмутительные случаи проявления откровенной русофобии на постоветском пространстве».

Изменения планируют внести в федеральный закон «О порядке выезда и въезда в РФ».