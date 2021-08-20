«За возмутительные выходки». Почему русофобам могут запретить въезд в Россию

Законопроект о запрете въезда русоненавистников внесут в Госдуму. Хинштейн подчеркнул, что «документ стал ответом на возмутительные случаи проявления откровенной русофобии на постоветском пространстве».
Изменения планируют внести в федеральный закон «О порядке выезда и въезда в РФ».
По словам депутата, законопроект предусматривает запрет на въезд в Россию иностранцев и лиц без гражданства по ряду оснований.
На территорию страны перестанут пускать тех, кто:
- возбуждает ненависть, вражду, унижает людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку,
- оскорбляет память защитников Отечества, унижает честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны, оскверняет символы воинской славы России, уничтожает или повреждает воинские захоронения, памятники, стелы, обелиски и другие мемориалы, увековечивающие память погибших при защите Отечества,
- распространяет заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Великой Отечественной войны и о ветеранах ВОВ, пропагандирует, демонстрирует, изготавливает нацистскую или экстремистскую атрибутику (символику),
- отрицает факты, установленные приговором Нюренбергского трибунала, и одобряет преступления нацистов.
Концепцию, разработанную «Единой Россией», полностью одобряют в МВД, подчеркнул Александр Хинштейн.
Кроме того, на сторону «за» встала общественница Мария Бутина.
«Я всегда говорю, что профилактика заболевания — всегда лучше лечения. Нельзя позволять русофобам спокойно пересекать границы России и наводить тут свои порядки <…> Не дать в обиду ни одного нашего человека как за переделами, так и внутри страны», — написала она.
12 августа Министерство иностранных дел на 50 лет запретило въезжать в Россию Исфандияру Вагабадзе — экс-послу Азербайджана в Беларуси, Молдавии и Пакистане. Дело в том, что он оскорбил русский народ и лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщает Коммерсант.
Напомним, недавно правительство РФ отклонило законопроект о введении налога на роскошь.