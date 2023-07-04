Захарова заявила, что Россия отменила отмену России

По словам Захаровой, западные СМИ с января 2023 года пытались тиражировать негативные прогнозы о перспективах проведения конкурса.
«Однако все попытки западников в духе „культуры отмены“ испортить праздник музыки оказались тщетными", - сказала представитель МИД РФ.
Захарова сообщила, что за конкурсом следило 102 страны. Это побило все рекорды за историю проведения Международного конкурса имени П. И. Чайковского.
«Считаю, что данное мероприятие — огромный успех организаторов, которые достойно ответили тем, кто пытался отменить русскую культуру. Россия отменила отмену России», - резюмировала Захарова.
Ранее Лавров заявил, что Путину угрожают физическим устранением.