4 июля
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Политика

Захарова заявила, что Россия отменила отмену России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что организаторы XVII Международного конкурса имени П. И. Чайковского в Санкт-Петербурге «достойно ответили тем, кто пытался отменить русскую культуру».

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.
Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.
www.mid.ru

По словам Захаровой, западные СМИ с января 2023 года пытались тиражировать негативные прогнозы о перспективах проведения конкурса.

«Однако все попытки западников в духе „культуры отмены“ испортить праздник музыки оказались тщетными", - сказала представитель МИД РФ.

Захарова сообщила, что за конкурсом следило 102 страны. Это побило все рекорды за историю проведения Международного конкурса имени П. И. Чайковского.

«Считаю, что данное мероприятие — огромный успех организаторов, которые достойно ответили тем, кто пытался отменить русскую культуру. Россия отменила отмену России», - резюмировала Захарова.

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