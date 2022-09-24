Замминистра обороны России, генерал армии освобожден от должности

Он отвечал за материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил РФ. В сообщении отмечается, что генерал переходит на другую работу.
На его место назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев, который занимал должность начальника Национального центра управления обороной РФ.
Строительство железной в дороги в обход территории Украины ведется со значительным опережением сроков, заявлял в 2015 году заместитель министра обороны России генерал Дмитрий Булгаков.
В 2017 году Булдаков заявлял, что в Арктике начались испытания новых образцов военной техники.