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Политика

Замминистра обороны России, генерал армии освобожден от должности

Генерал армии Дмитрий Булгаков освобожден от должности заминистра обороны РФ, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства

Министерство обороны РФ.
Министерство обороны РФ.
vk.com/mil

Он отвечал за материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил РФ. В сообщении отмечается, что генерал переходит на другую работу.

На его место назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев, который занимал должность начальника Национального центра управления обороной РФ.

Строительство железной в дороги в обход территории Украины ведется со значительным опережением сроков, заявлял в 2015 году заместитель министра обороны России генерал Дмитрий Булгаков.

В 2017 году Булдаков заявлял, что в Арктике начались испытания новых образцов военной техники.

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