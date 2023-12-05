5 декабря
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Политика

Запретить показ распития спиртного в фильмах предложили в Госдуме

Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с предложением запретить открытый показ употребления алкоголя в фильмах.

"Ирония судьбы".
"Ирония судьбы".
Скриншот фильма.

Мера предложена на фоне аналогичного запрета на показ курения, пишут РИА Новости.

Не нужно лишний раз фокусировать внимание людей на процессе потребления спиртного, уверен депутат. И предложил "замыливать" такие кадры, пишет Газета.Ru.

Парламентарий озаботился этой проблемой как раз перед празднованием Нового года. Ведь через фильмы и сериалы на отечественном телевидении классически появляется реклама, в том числе нативная.

Между тем в августе 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил, что борьбе с алкоголизмом нельзя ничего запрещать. Российский лидер считает, что нельзя излишне поднимать цены. Он убежден, что нужна пропаганда здорового образа жизни (ЗОЖ).

Также новый критерий оценки работы губернаторов предложил депутат-трезвенник. Лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев подчеркнул, что следует учитывать эффективность борьбы с алкоголем и вклад глав регионов в здоровье россиян..

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