Запретить показ распития спиртного в фильмах предложили в Госдуме

Мера предложена на фоне аналогичного запрета на показ курения, пишут РИА Новости.

Не нужно лишний раз фокусировать внимание людей на процессе потребления спиртного, уверен депутат. И предложил "замыливать" такие кадры, пишет Газета.Ru.

Парламентарий озаботился этой проблемой как раз перед празднованием Нового года. Ведь через фильмы и сериалы на отечественном телевидении классически появляется реклама, в том числе нативная.

Между тем в августе 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил, что борьбе с алкоголизмом нельзя ничего запрещать. Российский лидер считает, что нельзя излишне поднимать цены. Он убежден, что нужна пропаганда здорового образа жизни (ЗОЖ).

Также новый критерий оценки работы губернаторов предложил депутат-трезвенник. Лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев подчеркнул, что следует учитывать эффективность борьбы с алкоголем и вклад глав регионов в здоровье россиян..