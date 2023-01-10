Засекреченные указы. Еще до выхода из колонии помиловали заключенных, отправленных в зону СВО

Указы об освобождении засекречены, так как относятся к сведениям, содержащим гостайну, отметила Меркачева в интервью РИА Новости.
По словам правозащитницы, самих документов она не видела, а информацию об их наличии ей передали близкие заключенных, указывает bfm.ru.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что помилование может быть только по решению президента.
Что произошло
На прошлой неделе глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что первая группа вступивших в военную кампанию заключенных отработала свой полугодовой контракт. В связи с этим с них сняты все судимости.
Ранее Пригожин ответил на сообщения об участии ростовского стрелка в ЧВК Вагнера.
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