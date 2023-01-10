10 января
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Политика

Засекреченные указы. Еще до выхода из колонии помиловали заключенных, отправленных в зону СВО

Отправленных на Украину заключенных помиловали еще до того, как вывезли из колонии, утверждает член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева.

Оружие.
Оружие.
Анна Зайкова

Указы об освобождении засекречены, так как относятся к сведениям, содержащим гостайну, отметила Меркачева в интервью РИА Новости.

По словам правозащитницы, самих документов она не видела, а информацию об их наличии ей передали близкие заключенных, указывает bfm.ru.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что помилование может быть только по решению президента.

Что произошло

На прошлой неделе глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что первая группа вступивших в военную кампанию заключенных отработала свой полугодовой контракт. В связи с этим с них сняты все судимости.

Ранее Пригожин ответил на сообщения об участии ростовского стрелка в ЧВК Вагнера.

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