2 июня 30°C
ВСЕ Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Завтраками финского премьера занялась полиция

Каждый месяц деньги налогоплательщиков в размере 300 евро уходят на завтраки премьер-министра Финляндии Санны Марин и ее семьи, сообщает Europe1.

Тост с яйцом. Завтрак.
Тост с яйцом. Завтрак.
CC0

Дело вызвало бурю негодования и разгорелся настоящий политический скандал.

Санна Марин пользовалась огромной популярностью в своей стране. Однако выяснилось, что она оплачивает свои завтраки и завтраки своей семьи государственными деньгами.

Согласно закону, глава правительства имеет право только на служебное помещение, его содержание, отопление, отделку и персонал, который финансируется за счет государственных средств, пишет bfm.ru. При этом про еду в правилах ничего не говорится.

Полиция начала расследование дела о завтраках.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость