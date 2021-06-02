Завтраками финского премьера занялась полиция

Каждый месяц деньги налогоплательщиков в размере 300 евро уходят на завтраки премьер-министра Финляндии Санны Марин и ее семьи, сообщает Europe1 .

Дело вызвало бурю негодования и разгорелся настоящий политический скандал.

Санна Марин пользовалась огромной популярностью в своей стране. Однако выяснилось, что она оплачивает свои завтраки и завтраки своей семьи государственными деньгами.

Согласно закону, глава правительства имеет право только на служебное помещение, его содержание, отопление, отделку и персонал, который финансируется за счет государственных средств, пишет bfm.ru. При этом про еду в правилах ничего не говорится.

Полиция начала расследование дела о завтраках.