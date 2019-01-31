Зеленый свет. Возможность стать новым мэром Барнаула получили все девять кандидатов

Возможность побороться за должность главы Барнаула получили все девять кандидатов, заявившихся на конкурс, рассказал altapress.ru заместитель председателя Барнаульской городской думы, секретарь конкурсной комиссии Сергей Струченко.

Напомним, 31 января прошло заседание конкурсной комиссии, где был заслушан доклад о полноте и подлинности сведений, предоставленных соискателями на вакантное кресло градоначальника.

«На сегодняшнем заседании комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Барнаула единогласно было принято решение о регистрации всех участников конкурса в качестве кандидатов на должность главы города Барнаула», — отметил Струченко.

Он уточнил, что всеми соискателями были соблюдены необходимые критерии для участия в следующей стадии политического состязания.

«Конкурс с участием зарегистрированных кандидатов состоится 6 февраля. Далее заседание Думы, на котором депутаты 14 февраля проголосуют за нового главу города», — также сказал собеседник.

Мэрия Барнаула. Олег Богданов

Кто претендует на пост главы Барнаула?

На участие в конкурсе на замещение должности главы Барнаула заявились девять человек.

Среди них: исполняющий обязанности главы города Вячеслав Франк, известный топ-менеджер Сергей Шумов, экс- кандидат в губернаторы Алтайского края Андрей Крылов, юрист Алексей Шипунов, депутат Барнаульской гордумы от КПРФ Елена Хрусталева, депутат БГД от ЛДПР Алексей Скосырский, член Общественной палаты Алтайского края Артем Зеров и два пенсионера Владимир Барсуков и Василий Часовских.

Напомним, что кресло градоначальника стало вакантно после досрочной отставки Сергея Дугина. Он покинул должность в августе 2019 года.