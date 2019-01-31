Зеленый свет. Возможность стать новым мэром Барнаула получили все девять кандидатов

Напомним, 31 января прошло заседание конкурсной комиссии, где был заслушан доклад о полноте и подлинности сведений, предоставленных соискателями на вакантное кресло градоначальника.
«На сегодняшнем заседании комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Барнаула единогласно было принято решение о регистрации всех участников конкурса в качестве кандидатов на должность главы города Барнаула», — отметил Струченко.
Он уточнил, что всеми соискателями были соблюдены необходимые критерии для участия в следующей стадии политического состязания.
«Конкурс с участием зарегистрированных кандидатов состоится 6 февраля. Далее заседание Думы, на котором депутаты 14 февраля проголосуют за нового главу города», — также сказал собеседник.
Кто претендует на пост главы Барнаула?
На участие в конкурсе на замещение должности главы Барнаула заявились девять человек.
Среди них: исполняющий обязанности главы города Вячеслав Франк, известный топ-менеджер Сергей Шумов, экс- кандидат в губернаторы Алтайского края Андрей Крылов, юрист Алексей Шипунов, депутат Барнаульской гордумы от КПРФ Елена Хрусталева, депутат БГД от ЛДПР Алексей Скосырский, член Общественной палаты Алтайского края Артем Зеров и два пенсионера Владимир Барсуков и Василий Часовских.
Напомним, что кресло градоначальника стало вакантно после досрочной отставки Сергея Дугина. Он покинул должность в августе 2019 года.