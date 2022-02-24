Зеленский обратился к россиянам и заявил: «Мы разные, но это не повод быть врагами»

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram видео, часть которого посвятил обращению на русском языке к гражданам России, сообщает РИА «Новости» .

Зеленский подчеркнул, что украинцы и русские — разные, но это не повод быть врагами.

Он рассказал, что возле украинской границы сейчас находятся российские солдаты, которые могут сделать шаг к большой войне.

«Украина в ваших новостях и Украина в реальной жизни — это две совершенно разные страны. Вам говорят, что мы ненавидим русскую культуру. Как можно ненавидеть культуру? Любую культуру? Соседи всегда обогащают друг друга культурно. Однако это не делает их единым целым. Не растворяет нас в вас. Мы разные. Но это не повод быть врагами», — заявил Зеленский.

По его словам, Украина свободная и строит свое будущее. Также президент ответил на обвинения в нацистских настроениях на Украине.

«Вам говорят, что мы нацисты. Но разве может поддерживать нацизм народ, который за победу над нацизмом отдал больше восьми миллионов жизней? Как могу быть нацистом я? Расскажите об этом моему деду. Который прошел всю войну в пехоте Советской армии. А умер полковником в независимой Украине», — подчеркнул Зеленский.

Он также заверил, что власти в Киеве не собираются бомбить Донбасс, поскольку эта территория родная для Украины.