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Политика

Зеленский отказался от переговоров в Минске и желает встретиться в Будапеште

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров с Россией в Белоруссии, сообщает РИА «Новости».

Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский.
Скриншот видео UATV Channel

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что делегация РФ прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами.

«В соответствии с достигнутой договоренностью, российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами. Будем готовы начать эти переговоры в Гомеле», — пояснил он.

Между тем Зеленский вновь отказался от переговоров. Он предложил провести встречу не в Минске, а в Варшаве, Братиславе, Будапеште, Стамбуле или Баку.

Он подчеркнул, что Киев согласился бы на переговоры в Белоруссии, если бы с ее стороны не было боевых действий.

«Только так переговоры будут честными. Мы хотим мира, мы хотим встречаться», — отметил Зеленский.

Ранее в Госдепе заявили, что США поддержат решение Украины о нейтральном статусе.

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