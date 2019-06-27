Зеленский по-русски обратился к Путину

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину и призвал его освободить украинских моряков, задержанных при попытке проплыть через Керченский пролив в конце 2018 года. Этот вопрос он поднял во время выступления на пресс-конференции в Киеве, пишет УНИАН.

На брифинге Зеленский раскритиковал МИД Украины за недостаточные усилия по этому вопросу — в частности, за то, что ведомство не сообщило о ноте, полученной из Москвы с комментарием на решение Международного трибунала по морскому праву. Он потребовал, чтобы МИД сообщил об этом документе прежде всего родителям моряков. Также он отметил, что у Украины в этой ситуации «право есть, все есть, а моряков — нет», поэтому он готов хвататься за любую возможность, чтобы их вернуть.

Обращаясь к президенту России, Владимир Зеленский перешел с украинского на русский язык. «У нас у всех есть дети. Верните детей родителям», — сказал он.

Ранее Трибунал ООН вынес решение, по которому Россия должна освободить украинских моряков. В МИД отметили, что в рассматриваемом случае Конвенция ООН по морскому праву не может использоваться, а значит, у трибунала нет юрисдикции для рассмотрения иска Украины. Москва продолжит отстаивать свою позицию.

Инцидент в Керченском проливе

Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали в проливе три украинских судна с 24 членами экипажей. Их обвинили в незаконном пересечении российской границы. Как рассказали силовики, военные корабли из Украины «осуществили попытку незаконных действий» в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке. При этом украинская сторона утверждает, что оповещала о маневрах. Судна двигались из порта Одессы в гавань Мариуполя.

Во время задержания были ранены три человека, находившихся на украинских судах. В ФСБ подчеркнули, что угрозы жизни пострадавших военных нет. Всех украинских моряков арестовали. Ранее утверждалось, что их могут обменятьна российских заключенных.