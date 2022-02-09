Зеленский прокомментировал слова Путина, назвавшего «красавицей» президента Украины

Ранее Путин после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном прокомментировал недовольство Зеленского текстом Минских соглашений.

«Президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Нравится, не нравится — терпи, моя красавица», — сказал Путин.

Он также подчеркнул, что Киеву и Зеленскому придется исполнять соглашения, поскольку иначе не получится.

Зеленский назвал «перебором» слова президента РФ про красавицу. Причем фразу он принял как адресованную не ему лично, а Украине.

«Я, наверное, отвечу на русском языке, чтобы автор афоризма понял мой ответ. Безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом РФ: Украина действительно красавица, а вот по поводу того, что он говорит на Украину — моя, то это, мне кажется уже перебор небольшой», — заявил Зеленский после своих переговоров с Макроном.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил слова Путина про «красавицу» тем, что Украине необходимо исполнять договоренности.

Кстати, Макрон по итогам встречи с Путиным заявил, что в ходе беседы с Зеленским призовет того выполнить минские соглашения.