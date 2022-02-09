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Политика

Зеленский прокомментировал слова Путина, назвавшего «красавицей» президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «перебором» слова президента РФ Владимира Путина про красавицу, которой придется потерпеть, сообщает РИА «Новости».

Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский.
Скриншот видео UATV Channel

Ранее Путин после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном прокомментировал недовольство Зеленского текстом Минских соглашений.

«Президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Нравится, не нравится — терпи, моя красавица», — сказал Путин.

Он также подчеркнул, что Киеву и Зеленскому придется исполнять соглашения, поскольку иначе не получится.

Зеленский назвал «перебором» слова президента РФ про красавицу. Причем фразу он принял как адресованную не ему лично, а Украине.

«Я, наверное, отвечу на русском языке, чтобы автор афоризма понял мой ответ. Безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом РФ: Украина действительно красавица, а вот по поводу того, что он говорит на Украину — моя, то это, мне кажется уже перебор небольшой», — заявил Зеленский после своих переговоров с Макроном.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил слова Путина про «красавицу» тем, что Украине необходимо исполнять договоренности.

Кстати, Макрон по итогам встречи с Путиным заявил, что в ходе беседы с Зеленским призовет того выполнить минские соглашения.

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