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Политика
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Желание сбылось: Лукашенко подарил Путину на Новый год картошку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил президенту России Владимиру Путину четыре мешка картошки. Лидер РФ сам «заказал» такой презент, передает «Интерфакс».

Лукашенко убирает картофель.
Лукашенко убирает картофель.
president.gov.by

Как рассказала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, Лукашенко в полушутку спросил у Путина, что ему привезти из Белоруссии. В ответ прозвучало: «Ну что еще можно попросить из Беларуси? Картошку и сало». «Ну, за нами не заржавеет», сказала Эйсмонт.

Путин получил картошку четырех сортов: для жарки, драников, пюре, а также для запекания и отваривания.

Ранее Лукашенко уже дарил Путину сало — по его выражению, «лучший белорусский допинг».

Был ли ответный подарок, не уточняется. При этом Лукашенко отказался сыграть с Путиным в хоккей на Красной площади, передает «Эхо Москвы».

Напомним, 25 декабря в Кремле прошли тяжелые переговоры между президентами России и Белоруссии Путиным и Лукашенко. Накануне встречи Лукашенко пригрозил, что не станет больше называть россиян братским народом, так как в Кремле, на его взгляд, появились новые люди, которые не воспринимают эту идею.

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