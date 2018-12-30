Желание сбылось: Лукашенко подарил Путину на Новый год картошку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил президенту России Владимиру Путину четыре мешка картошки. Лидер РФ сам «заказал» такой презент, передает «Интерфакс».

Как рассказала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, Лукашенко в полушутку спросил у Путина, что ему привезти из Белоруссии. В ответ прозвучало: «Ну что еще можно попросить из Беларуси? Картошку и сало». «Ну, за нами не заржавеет», сказала Эйсмонт.

Путин получил картошку четырех сортов: для жарки, драников, пюре, а также для запекания и отваривания.

Ранее Лукашенко уже дарил Путину сало — по его выражению, «лучший белорусский допинг».

Был ли ответный подарок, не уточняется. При этом Лукашенко отказался сыграть с Путиным в хоккей на Красной площади, передает «Эхо Москвы».

Напомним, 25 декабря в Кремле прошли тяжелые переговоры между президентами России и Белоруссии Путиным и Лукашенко. Накануне встречи Лукашенко пригрозил, что не станет больше называть россиян братским народом, так как в Кремле, на его взгляд, появились новые люди, которые не воспринимают эту идею.