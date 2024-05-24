Напомним, что замначальника Генштаба, начальника Главного управления связи Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенанта Вадима Шамарина задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Однако его супруга в это не верит. По словам Шамариной, деньги ее мужу одолжил знакомый, после чего на генерала написали заявление сослуживцы. Женщина также отметила, что сам замначальника Генштаба в долг не просил.

Ранее сообщалось, что арестованный замглавы Генштаба Шамарин получил взятку в размере более 30 млн рублей.

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