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Политика

Жена замглавы Генштаба ВС России считает, что ее супруга подставили

Стало известно, что жена замглавы Генштаба ВС России считает, что мужа подставили, сообщают «Известия».

Напомним, что замначальника Генштаба, начальника Главного управления связи Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенанта Вадима Шамарина задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Однако его супруга в это не верит. По словам Шамариной, деньги ее мужу одолжил знакомый, после чего на генерала написали заявление сослуживцы. Женщина также отметила, что сам замначальника Генштаба в долг не просил.

Ранее сообщалось, что арестованный замглавы Генштаба Шамарин получил взятку в размере более 30 млн рублей.

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