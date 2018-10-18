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29

Жириновский поставит в приемной свое чучело

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал поставить в приемной изображающую его куклу для того, чтобы коллеги по партии вымещали на ней накопленные негативные эмоции. Жириновский заявил, что сам будет следить за тем, кто «будет бить по морде чучело мое», пишет РИА Новости.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
ldpr.ru

«Психиатры говорят, нельзя подавлять все отрицательные эмоции. Гнев должен выйти, (нужно) находить способ, чтобы ребята могли поругаться в хорошем смысле слова… Врачи говорят, если мы не дадим возможность гневу выйти наружу, будут расстреливать на улицах, в школах и так далее. В Японии (в офисах ставят) чучело начальника. Мое чучело поставьте. В приемной моей поставьте, а я буду следить, кто будет бить по морде чучело мое», — сказал политик.

Позже в своем Telegram-канале лидер ЛДПР написал, что действительно намерен поставить такую куклу, изображающую его.

Ранее сообщалось, что Жириновский предложил выстроить власть по новой формуле и называть Путина Верховным правителем с 1 января 2019 года.

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