Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 октября 7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Политика
118

Жириновский проговорился, что у России на вооружении есть система ПВО С-700

Владимир Жириновский в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» заявил, что на вооружении у российской армии есть системы противовоздушной обороны С-500, С-600 и С-700, сообщает РИА Новости.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
ldpr.ru

«Самая лучшая в мире система ПВО русская С-300. А у нас есть С-400, С-500, С-600 и С-700», — заявил политик.

При этом Владимир Жириновский отметил, что Россия «может всю планету закрыть, и ни один самолет не поднимется в воздух».

Ведущий программы Владимир Соловьев в ответ пошутил, что не следует «выдавать все секреты», а то «можно нечаянно рассказать всему миру о С-1500». На это Жириновский ответил, что С-700 может перекрыть «любые пуски во всем мире».

Самая передовая система ПВО на вооружении России — это С-400. Она позволяет уничтожать все существующие средства нападения с воздуха и из космоса в радиусе 400 километров. В разработке находится комплекс нового поколения С-500, сообщает lenta.ru.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
PDA
Email подписка