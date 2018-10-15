Жириновский проговорился, что у России на вооружении есть система ПВО С-700

Владимир Жириновский в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» заявил, что на вооружении у российской армии есть системы противовоздушной обороны С-500, С-600 и С-700, сообщает РИА Новости .

«Самая лучшая в мире система ПВО русская С-300. А у нас есть С-400, С-500, С-600 и С-700», — заявил политик.

При этом Владимир Жириновский отметил, что Россия «может всю планету закрыть, и ни один самолет не поднимется в воздух».

Ведущий программы Владимир Соловьев в ответ пошутил, что не следует «выдавать все секреты», а то «можно нечаянно рассказать всему миру о С-1500». На это Жириновский ответил, что С-700 может перекрыть «любые пуски во всем мире».

Самая передовая система ПВО на вооружении России — это С-400. Она позволяет уничтожать все существующие средства нападения с воздуха и из космоса в радиусе 400 километров. В разработке находится комплекс нового поколения С-500, сообщает lenta.ru.