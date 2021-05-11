Жириновский пригрозил закрыть передачу «Вечерний Ургант»

Телеведущий Иван Ургант в своем шоу «Вечерний Ургант» пошутил над лидером партии ЛДПР Владимиром Жириновским. Тот в ответ пригрозил закрыть передачу, пишет « Собеседник ».

Ургант вместо с соведущим Дмитрием Хрусталевым обратили внимание на давние взаимоотношения политика с главой КПРФ Геннадием Зюгановым и прокомментировали возможную смену председателя политсилы. Они сравнили их «с семейной парой» и с «полками в плацкартном вагоне» и сыронизировали, что новое руководство — на один созыв, поскольку товарищи не смогут расстаться.

«Геннадий Андреевич будет еще много-много лет, а Урганта передачу будем закрывать. Хватит, Ваня, посмеялся над всеми, пусть поработает наконец. У него же какая-то профессия есть, что-то он должен делать. Пусть работает! Юмор у него слабенький», — заявил Жириновский в ответ.

Ранее Жириновский призвал власти закрыть КПРФ и внести партию Геннадия Зюганова в список антигосударственных объединений, пишет Lenta.ru.

Также Жириновский в эфире шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым потребовал арестовать главу КПРФ Геннадия Зюганова, сопредседателей партии «Справедливая Россия — За правду» Захара Прилепина и Сергея Миронова.

Президент России Владимир Путин наградил лидера ЛДПР Владимира Жириновского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Согласно тексту документа награды политик удостоен за активную законотворческую деятельность, а также за большой вклад в укрепление российской государственности и развитие парламентаризма в стране.

По данным ТАСС, ранее Жириновский уже был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней — в 2006, 2011 и 2016 годах соответственно. Таким образом теперь он является полным кавалером данной награды.