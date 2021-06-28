Жители Северной Кореи стали плакать, увидев по телевизору своего похудевшего лидера

Разведка Южной Кореи в 2020 году оценивала вес главы государства в 140 кг. В Сеуле говорили, что за 10 лет пребывания у власти он набирал 6−7 кг ежегодно.
Теперь северокорейский народ думает, что вождь болен.
Один из жителей страны сказал тележурналистам, что «люди были убиты горем, увидев, что уважаемый генеральный секретарь выглядит похудевшим», пишет «Росбалт». «Все говорят: «Мы плакали», — подчеркнул мужчина.
Лидер Северной Кореи появился на публике впервые за месяц. Телевидение показало, как похудевший Ким Чен Ын ведет заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК).
В глаза северокорейцам бросилось даже, что он туже обычного затянул ремешок наручных часов.
Before-and-after videos show that North Korean leader Kim Jong Un noticeably lost weight. On Sunday, the country's state media offered a rare public segment on it, although the reason for the weight loss is unclear https://t.co/RhQEqL7dXH pic.twitter.com/H9szU1rA1W— Reuters (@Reuters) June 27, 2021
Издание не исключает — похудение Кима было сознательным. По этой версии, он стремится сбросить лишние килограммы, чтобы «улучшить свой имидж внутри страны».
В 2014 году Ким Чен Ын пропал из поля зрения, сообщалось, что он мог умереть. Спустя полтора месяца политик вышел на публику с тростью. Спецслужбы Южной Кореи тогда предположили, что Ким перенес операцию на ноге.
В октябре 2019-го Ким Чен Ын прискакал на белом коне на священную гору Пэктусан. Она является самой высокой на Корейском полуострове и считается у местных жителей священной.
Ким Чен Ын поднялся на священную гору Пэктусан. Лидер КНДР добирался туда верхом на коне:https://t.co/Cacm6PJfXz— ТАСС (@tass_agency) 16 октября 2019 г.
Фото: © ЦТАК pic.twitter.com/08oTIITT1V
После восхождения северокорейский лидер обратился к жителям страны и напомнил, сколько трудностей они смогли преодолеть, чтобы добиться благополучия.
В 2020 году, в начале пандемии коронавируса, лидер КНДР вновь исчез, из-за чего пошли слухи, что он мог заразиться COVID. Той весной Ким пропустил торжества по случаю дня рождения своего покойного деда Ким Ир Сена — основателя КНДР, но спустя 20 дней показался общественности.
Визит в Россию
В апреле 2019-го лидер КНДР прибыл во Владивосток по приглашению президента РФ Владимира Путина.
Это был первый контакт двух политиков и первая поездка Ким Чен Ына в Россию с момента его прихода к власти в 2011 году.