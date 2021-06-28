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Политика

Жители Северной Кореи стали плакать, увидев по телевизору своего похудевшего лидера

Лидер КНДР Ким Чен Ын сбросил несколько килограммов, его соотечественники не просто обеспокоены, а «надрывают сердца» по этому поводу, сообщает южнокорейское информагентство «Ренхап» со ссылкой на на сюжет гостелевидения Северной Кореи.

Владимир Путин с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Владимир Путин с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
kremlin.ru

Разведка Южной Кореи в 2020 году оценивала вес главы государства в 140 кг. В Сеуле говорили, что за 10 лет пребывания у власти он набирал 6−7 кг ежегодно.

Теперь северокорейский народ думает, что вождь болен.

Один из жителей страны сказал тележурналистам, что «люди были убиты горем, увидев, что уважаемый генеральный секретарь выглядит похудевшим», пишет «Росбалт». «Все говорят: «Мы плакали», — подчеркнул мужчина.

Лидер Северной Кореи появился на публике впервые за месяц. Телевидение показало, как похудевший Ким Чен Ын ведет заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК).

В глаза северокорейцам бросилось даже, что он туже обычного затянул ремешок наручных часов.

Издание не исключает — похудение Кима было сознательным. По этой версии, он стремится сбросить лишние килограммы, чтобы «улучшить свой имидж внутри страны».

В 2014 году Ким Чен Ын пропал из поля зрения, сообщалось, что он мог умереть. Спустя полтора месяца политик вышел на публику с тростью. Спецслужбы Южной Кореи тогда предположили, что Ким перенес операцию на ноге.

В октябре 2019-го Ким Чен Ын прискакал на белом коне на священную гору Пэктусан. Она является самой высокой на Корейском полуострове и считается у местных жителей священной.

После восхождения северокорейский лидер обратился к жителям страны и напомнил, сколько трудностей они смогли преодолеть, чтобы добиться благополучия.

В 2020 году, в начале пандемии коронавируса, лидер КНДР вновь исчез, из-за чего пошли слухи, что он мог заразиться COVID. Той весной Ким пропустил торжества по случаю дня рождения своего покойного деда Ким Ир Сена — основателя КНДР, но спустя 20 дней показался общественности.

Визит в Россию

В апреле 2019-го лидер КНДР прибыл во Владивосток по приглашению президента РФ Владимира Путина.

Это был первый контакт двух политиков и первая поездка Ким Чен Ына в Россию с момента его прихода к власти в 2011 году.

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