Журналисты попытались разобраться, кому выгодна ссора между Казахстаном и Россией

Казахстанские журналисты отметили, что геополитические интересы от перераспределения сфер мирового влияния дошли до их государства, пишет местное издание « Электронный город ».

Издание отмечает, что последние три месяца в местных медиа муссируют высказывание депутата Госдумы РФ Вячеслава Никонова о территории Казахстана.

В декабре 2020 года политик сказал, что «территория Казахстана является большим подарком» со стороны России и СССР. В местном МИД отреагировали и передали ноту протеста.

После Никонов пояснил свою фразу тем, что он говорил об интересах Казахстана, которые «были соблюдены еще при определении границ Казахской ССР, которые впоследствии стали границами республики».

«Казалось бы, конфликт исчерпан. Но эта информация как снежный ком покатилась по просторам социальных медиа Казахстана, привлекая к себе все большее количество экспертов, которые наперебой начали возмущаться даже не столько словам депутата, сколько потаенным смыслам», — пишет издание.

Общественность не успокоили даже извинения, высказанные чрезвычайным и полномочным послом России в Казахстане Алексеем Бородавкиным, который отметил, что слова Никонова не имеют ничего общего с официальной позицией России.

Двусторонний автомобильный пропускной пункт. Граница с Казахстаном. yandex.ru/maps/org

Бородавкин подчеркнул, что граница между Казахстаном и Россией — не разделяющая, а объединяющая две страны, а «те, кто разогревает территориальную тему, преследуют цель навредить дружеским отношениям».

Однако неизвестные продолжают разогревать скандал и пытаются поссорить дружественные страны. Причем используют якобы те же механизмы, как в Грузии, Украине, Молдове, Киргизии, Белоруссии, Армении и Азербайджане — бывших республиках СССР.

«Похоже, чьи-то геополитические интересы о перераспределения сфер мирового влияния дошли до Казахстана <…> Подобные провокации наносят большой ущерб двусторонним отношениям между РФ и Казахстаном <…> Остается лишь надеяться, что основная часть граждан сделает правильные выводы из сложившейся ситуации», — отмечает издание.

Ранее в Алтайском крае завершили ремонт федеральной трассы на Казахстан, которую построили около 50 лет назад и серьезному ремонту прежде не подвергали.