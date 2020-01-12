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12 января -14°C

«А надо ли работать»? На Алтае известный общественник рассуждает о несправедливой индексации пенсий

После январской индексации пенсия супруги известного барнаульского общественника Константина Емешина стала больше на 45%, чем у него. Причина в том, что ему как работающему пенсионеру индексация не положена, а супруга не работает. И общественник рассуждает: «Может быть, лучше не работать»?

Константин Емешин.
Константин Емешин.
facebook.com/kyemeshin

Много шума было по поводу повышения пенсионного возраста. И пенсионеры спокойно ворчали, но думали это их не касается.

Но вот вчера получили пенсию с моей супругой и обнаружил, что размер пенсии между нами заметно увеличился. Она стала получать больше, чем я, еще на 1 343,49 рублей", — написал Константин Емешин в соцсети.

В итоге пенсия его супруги сегодня больше на 45%, чем у него. Почему такие различия? Супруга Константина Николаевича, в отличие от него самого, не работает. А работающим пенсионерам пенсии не индексируют с 2015 года.

Напомним — Константин Николаевич не только общественник, но и председатель барнаульского ТСЖ «Красноармейский, 53».

Барнаульское ТСЖ &quot;Красноармейский 53&quot;.
Барнаульское ТСЖ «Красноармейский 53″.
Надежда Скалон

Я, будучи председателем ТСЖ на 0,25 ставки и получая символическую плату (4 тыс рублей), оказывается, отношусь к работающим пенсионерам и мне пенсия не повышается. Хотя на мою зарплату ТСЖ начисляет резко возросшие с 2019 года платежи в социальные фонды (с 2019 года отменены льготы для предприятий, использующих упрощенную системы налогообложения).

Так что приходится взвешивать — а нужно ли работать? Ибо работающие пенсионеры для для государства это еще одна „новая нефть“», размышляет Емешин.

В самом деле, когда пенсионер уходит с работы, ему пенсию повышают с учетом пропущенных индексаций. Некоторые наши сограждане даже использовали это: сначала увольнялись, дожидались индексации, а потом вновь поступали на работу.

Впрочем, и работающим пенсионерам повышают пенсии. Это происходит с 1 августа, и в 2020 году тоже. Размер повышения будет рассчитан исходя из той суммы страховых взносов, которые за сотрудника перечислил в Пенсионный фонд работодатель, разъясняет «Парламентская газета».

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