В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

«После увольнения количество накопленных человеком индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на их актуальную стоимость (в 2020 году она будет 93 рубля) и к полученной сумме прибавляется актуальный размер фиксированной выплаты (в 2020-м она будет 5 686,25 рубля). Таким образом, происходит перерасчет», — уточнил Дроздов.
Пример
Например, гражданину назначили пенсию в 2015 году, и он продолжал работать до 15 ноября 2019-го, пишет «РГ». Соответственно ему выплачивалась пенсия без индексации, которая при 120 индивидуальных пенсионных коэффициентах составляла 12 958,79 рубля (71,41 руб. х 120 + 4 383,59 руб.).
С 1 января 2020 года ему будет выплачиваться пенсия в сумме 16 846,25 рубля (93 руб. х 120 + 5 686,25 руб.).
Если спустя какое-то время пенсионер захочет продолжить трудовую деятельность, проведенную индексацию ему уже не отменят, отметил глава ПФР.
Чуть раньше в ПФР рассказали, что пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют с 1 января на 6,6%.
Ранее сообщалось, что конце декабря 2019 года Пенсионный фонд авансирует выплату пенсий, пособий и ежемесячных денежных выплат за январь 2020 года.