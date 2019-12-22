Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 декабря -4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года. Председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов пояснил, как это происходит.

Пенсионеры.
Пенсионеры.
Анна Зайкова, altapress.ru

«После увольнения количество накопленных человеком индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на их актуальную стоимость (в 2020 году она будет 93 рубля) и к полученной сумме прибавляется актуальный размер фиксированной выплаты (в 2020-м она будет 5 686,25 рубля). Таким образом, происходит перерасчет», — уточнил Дроздов.

Пример

Например, гражданину назначили пенсию в 2015 году, и он продолжал работать до 15 ноября 2019-го, пишет «РГ». Соответственно ему выплачивалась пенсия без индексации, которая при 120 индивидуальных пенсионных коэффициентах составляла 12 958,79 рубля (71,41 руб. х 120 + 4 383,59 руб.).

С 1 января 2020 года ему будет выплачиваться пенсия в сумме 16 846,25 рубля (93 руб. х 120 + 5 686,25 руб.).

Если спустя какое-то время пенсионер захочет продолжить трудовую деятельность, проведенную индексацию ему уже не отменят, отметил глава ПФР.

Чуть раньше в ПФР рассказали, что пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют с 1 января на 6,6%.

Ранее сообщалось, что конце декабря 2019 года Пенсионный фонд авансирует выплату пенсий, пособий и ежемесячных денежных выплат за январь 2020 года.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость