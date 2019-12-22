В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года. Председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов пояснил, как это происходит.

«После увольнения количество накопленных человеком индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на их актуальную стоимость (в 2020 году она будет 93 рубля) и к полученной сумме прибавляется актуальный размер фиксированной выплаты (в 2020-м она будет 5 686,25 рубля). Таким образом, происходит перерасчет», — уточнил Дроздов.

Пример

Например, гражданину назначили пенсию в 2015 году, и он продолжал работать до 15 ноября 2019-го, пишет «РГ». Соответственно ему выплачивалась пенсия без индексации, которая при 120 индивидуальных пенсионных коэффициентах составляла 12 958,79 рубля (71,41 руб. х 120 + 4 383,59 руб.).

С 1 января 2020 года ему будет выплачиваться пенсия в сумме 16 846,25 рубля (93 руб. х 120 + 5 686,25 руб.).

Если спустя какое-то время пенсионер захочет продолжить трудовую деятельность, проведенную индексацию ему уже не отменят, отметил глава ПФР.

Чуть раньше в ПФР рассказали, что пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют с 1 января на 6,6%.

Ранее сообщалось, что конце декабря 2019 года Пенсионный фонд авансирует выплату пенсий, пособий и ежемесячных денежных выплат за январь 2020 года.