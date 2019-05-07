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«Аэрофлот» отменил рейсы из Барнаула в Шереметьево

«Аэрофлот» отменил рейсы из Барнаула в аэропорт Шереметьево. После трагедии там по-прежнему закрыта одна взлетно-посадочная полоса. На месте продолжают работать следователи и спасатели, сообщает «Комсомольская правда».

Аэрофлот.
Аэрофлот.
Споттинг Барнаул.

На сайте авиакомпании указано, что отменены рейсы SU1432 Москва — Барнаул и SU1433 Барнаул — Москва, которые должны были состояться 7 мая.

Согласно расписанию барнаульского аэропорта, «Аэрофлот» — единственный авиаперевозчик, которые летает из краевой столицы в московский аэропорт Шереметьево.

Ранее altapress.ru писал, что утром 6 мая из барнаульского аэропорта в Москву не вылетел рейс SU-1431 авиакомпании «Аэрофлот».

Напомним, в аэропорту Шереметьево 5 мая после аварийной посадки загорелся пассажирский самолет «Аэрофлота» Superjet-100, следовавший из Москвы в Мурманск. Лайнер ударился носом о полосу и загорелся. Следственный комитет подтвердил данные о 41 погибшем. Выжили 37 человек.

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