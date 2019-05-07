«Аэрофлот» отменил рейсы из Барнаула в Шереметьево

На сайте авиакомпании указано, что отменены рейсы SU1432 Москва — Барнаул и SU1433 Барнаул — Москва, которые должны были состояться 7 мая.
Согласно расписанию барнаульского аэропорта, «Аэрофлот» — единственный авиаперевозчик, которые летает из краевой столицы в московский аэропорт Шереметьево.
Ранее altapress.ru писал, что утром 6 мая из барнаульского аэропорта в Москву не вылетел рейс SU-1431 авиакомпании «Аэрофлот».
Напомним, в аэропорту Шереметьево 5 мая после аварийной посадки загорелся пассажирский самолет «Аэрофлота» Superjet-100, следовавший из Москвы в Мурманск. Лайнер ударился носом о полосу и загорелся. Следственный комитет подтвердил данные о 41 погибшем. Выжили 37 человек.