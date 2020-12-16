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«Аэрофлот» все же выделит карантинные места для антимасочников

Авиакомпания «Аэрофлот» оставит в своих самолетах места для пассажиров, отказавшихся использовать защитную маску в полете, сообщает «Интерфакс».

Аэрофлот.
Аэрофлот.
Споттинг Барнаул.

По данным телеграм-канала Baza, для пассажиров, отказавшихся носить маски в полете, выделят места на последних двух рядах по правому борту самолета. Туда также станут пересаживать безмасочных пассажиров бизнес-класса.

Авиакомпания объявила об ужесточении масочного режима на борту. Пассажиров без масок не будут допускать к полету, пишет bfm.ru.

Ранее сообщалось, что кинологи «Аэрофлота» тренируют собак на поиск зараженных коронавирусом.

К слову, аэропорт Хельсинки (Финляндия) уже запустил пилотный проект, в рамках которого для распознавания зараженных коронавирусом людей будут использовать собак.

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