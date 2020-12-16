«Аэрофлот» все же выделит карантинные места для антимасочников

По данным телеграм-канала Baza, для пассажиров, отказавшихся носить маски в полете, выделят места на последних двух рядах по правому борту самолета. Туда также станут пересаживать безмасочных пассажиров бизнес-класса.
Авиакомпания объявила об ужесточении масочного режима на борту. Пассажиров без масок не будут допускать к полету, пишет bfm.ru.
Ранее сообщалось, что кинологи «Аэрофлота» тренируют собак на поиск зараженных коронавирусом.
К слову, аэропорт Хельсинки (Финляндия) уже запустил пилотный проект, в рамках которого для распознавания зараженных коронавирусом людей будут использовать собак.