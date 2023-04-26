«Алтайэнергосбыт»: электронная квитанция сэкономит время и сохранит деревья

Приближается май — время шашлыков, дачных посиделок, встреч с друзьями. Чтобы посвятить своё время близким, а не ожиданию бумажной квитанции, «Алтайэнергосбыт» предлагает подписаться на электронный счёт.

Онлайн-квитанция является полным аналогом бумажной и приходит практически в момент формирования непосредственно на электронную почту и в личный кабинет клиента (ЛКК). Где бы вы не находились, она всегда под рукой. Пользователи ЛКК смогут её тут же оплатить.

Кроме того, цифровой формат документа помогает сохранять леса. Так на протяжении нескольких лет «Алтайэнергосбыт» реализует проект «Каждое дерево на счету». Важен вклад каждого потребителя в него.

Подключить электронную квитанцию можно в один клик в личном кабинете, доступном на сайте «Алтайэнергосбыт» или в бесплатном мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», которое можно скачать в Google Play и App Store.

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