20 апреля
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Потребитель

«Алтайэнергосбыт»: зарегистрируйтесь в ЛКК перед дачным сезоном

Пока весна делает свои робкие шаги, «Алтайэнергосбыт» предлагает своим клиентам зарегистрироваться в личном кабинете клиента (ЛКК), чтобы потом наслаждаться тёплыми деньками без коммунальных забот.

«Алтайэнергосбыт»: зарегистрируйтесь в ЛКК перед дачным сезоном.
«Алтайэнергосбыт»: зарегистрируйтесь в ЛКК перед дачным сезоном.
Источник: компания «Алтайэнергосбыт».

Личный кабинет доступен на официальном сайте компании и в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», которое можно бесплатно скачать в Google Play и App Store.

После простой регистрации станут доступны множество функций:

  • Оплата счетов;
  • Передача показаний приборов учёта;
  • Управление сразу несколькими счетами (к примеру, можно подключить счета родителей);
  • Просмотр истории начислений и оплат;
  • Подписка на электронную квитанцию;
  • Консультация специалиста.

АО «Алтайэнергосбыт» напоминает, что передать показания счётчика можно не позднее 25-го числа расчётного месяца. Оплачивать электроэнергию необходимо до 10-го числа месяца, следующего за расчётным.

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