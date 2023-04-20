«Алтайэнергосбыт»: зарегистрируйтесь в ЛКК перед дачным сезоном.

Личный кабинет доступен на официальном сайте компании и в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», которое можно бесплатно скачать в Google Play и App Store.
После простой регистрации станут доступны множество функций:
- Оплата счетов;
- Передача показаний приборов учёта;
- Управление сразу несколькими счетами (к примеру, можно подключить счета родителей);
- Просмотр истории начислений и оплат;
- Подписка на электронную квитанцию;
- Консультация специалиста.
АО «Алтайэнергосбыт» напоминает, что передать показания счётчика можно не позднее 25-го числа расчётного месяца. Оплачивать электроэнергию необходимо до 10-го числа месяца, следующего за расчётным.
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