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Алтайкрайстат подсчитал, во сколько обойдется барнаульцам приготовление блинов на Масленицу

Специалисты Алтайкрайстата проанализировали изменение цен на продукты, необходимые для приготовления блинов и посчитали, во сколько они обойдутся жителям Алтайского края и Республики Алтай.

Блины.
Блины.
CC0

Для расчета стоимости блинов был использован рецепт: 1 литр молока, 6 яиц, 300 граммов пшеничной муки, 150 граммов подсолнечного масла, 40 граммов сахара и 7 граммов соли. В среднем получится около 30−40 блинов.

Блины, приготовленные по приведенному рецепту, хозяйкам Алтайского края обойдутся почти в 147 рублей, а Республики Алтай — 165 рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Больше всего в Алтайском крае подорожало молоко — на 16,3%. На 15,9% дороже стали яйца куриные и соль, на 15,5% - сахар, на 10,8% - мука пшеничная, на 10,2% - масло подсолнечное.

В Республике Алтай больше всего подорожало молоко 2,5−3,2% жирности — на 19,1%. На 17,9% дороже стали куриные яйца, на 16,2% - масло сливочное, на 15,7%- сахар-песок, на 11,0% - мука пшеничная, на 10,8% - масло подсолнечное, на 8,4% - сметана, на 3,9% - соль.

Напомним, что в этом году Масленицу отмечают 6 марта.

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