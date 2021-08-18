Алтайкрайстат рассказал, как изменились цены на школьные принадлежности

Ко Дню знаний специалисты Алтайкрайстата посчитали , насколько изменились цены на товары для школьников Алтайского края в июле по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года.

Более всего из одежды для школьников подорожали сорочки для мальчиков — на 8,0%, сапоги и ботинки зимние с верхом из натуральной кожи — на 9,2%, ранцы и рюкзаки — на 4,5%.

Из канцелярии выросли в цене шариковые ручки — на 23,3%, тетради — на 7,9%, карандаши чернографитные — на 8,7%, альбомы для рисования — на 7,5%, фломастеры — на 7,4%

Учебники, учебные пособия, дидактические материалы стали дороже на 11,6%.

Менее всего подорожали блузки для девочек и футболки (на 1,9%), колготки (на 0,4%).

Единственное, что подешевело (но очень несущественно), это куртки для детей школьного возраста с верхом из плащевых тканей — на 0,2%.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился выплатить семьям с детьми по 10 тыс. рублей на подготовку к школе.

Как уже писал altapres.ru, жительница Барнаула даже с третьей попытки не могла получить эту выплату. ПФР отказывал из-за того, что ФИО, дата рождения, СНИЛС и номер полиса ее дочери совпадают в данными другой девочки, только та живет в Екатеринбурге.