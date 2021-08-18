18 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

Алтайкрайстат рассказал, как изменились цены на школьные принадлежности

Ко Дню знаний специалисты Алтайкрайстата посчитали, насколько изменились цены на товары для школьников Алтайского края в июле по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года.

Школьные товары. Карандаши.
Школьные товары. Карандаши.
CC0

Более всего из одежды для школьников подорожали сорочки для мальчиков — на 8,0%, сапоги и ботинки зимние с верхом из натуральной кожи — на 9,2%, ранцы и рюкзаки — на 4,5%.

Из канцелярии выросли в цене шариковые ручки — на 23,3%, тетради — на 7,9%, карандаши чернографитные — на 8,7%, альбомы для рисования — на 7,5%, фломастеры — на 7,4%

Учебники, учебные пособия, дидактические материалы стали дороже на 11,6%.

Менее всего подорожали блузки для девочек и футболки (на 1,9%), колготки (на 0,4%).

Единственное, что подешевело (но очень несущественно), это куртки для детей школьного возраста с верхом из плащевых тканей — на 0,2%.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился выплатить семьям с детьми по 10 тыс. рублей на подготовку к школе.

Как уже писал altapres.ru, жительница Барнаула даже с третьей попытки не могла получить эту выплату. ПФР отказывал из-за того, что ФИО, дата рождения, СНИЛС и номер полиса ее дочери совпадают в данными другой девочки, только та живет в Екатеринбурге.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость